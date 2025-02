San Piero in Bagno, lo chef Gorini vola in Giappone come ambasciatore della cucina

Volerà in Giappone, lo chef Gianluca Gorini dell’omonimo Ristorante di San Piero in Bagno, aperto nel 2017 insieme alla moglie Sara Silvani.

Gorini, che nel corso di questi anni si è contraddistinto per la capacità di valorizzare prodotti e materie prime dell’Appennino e delle foreste che circondano il suo Ristorante, porterà la sua visione contemporanea e audace della cucina di montagna, che gli

è valsa l’ammirazione e l’apprezzamento della critica nazionale ed internazionale. Gorini è stato infatti invitato come chef ospite a cucinare allo Zenagi Resort, piccola realtà immersa nelle foreste di Nagiso nella prefettura di Nagano e che assieme a Gorini condivide, oltre alla filosofia di cucina, la voglia di valorizzare paesaggi autentici per far riscoprire alle persone il valore più profondo dei luoghi. Il programma prevede lo chef venga condotto per tre giorni alla scoperta delle eccellenze e delle materie prime locali, per poi dedicarsi ad una serie di pranzi e cene esclusive, suddivise tra Tokyo ed il Resort stesso. Sarà dunque dal 22 febbraio al 3 marzo, che Gorini avrà la possibilità di lasciarsi ispirare ed esprimere la sua creatività nel contesto unico di un Paese che vanta una cultura millenaria.