San Piero in Bagno, il Gambero rosso premia “daGorini” con Tre Forchette e Menù dell’anno

Un nuovo riconoscimento per il ristorante “daGorini” di San Piero in Bagno, che conferma le Tre Forchette del Gambero Rosso e migliora il proprio punteggio nella Guida Ristoranti d’Italia 2027, raggiungendo quota 91/100, un punto in più rispetto all’edizione precedente. Alla valutazione si aggiunge il premio Menu Degustazione dell’Anno, assegnato alla proposta del locale guidato da Gianluca Gorini e Sara Silvani, rispettivamente alla guida della cucina e della sala.

I riconoscimenti sono stati annunciati nei giorni scorsi a Roma, al La Nuvola Convention Center, durante le celebrazioni per i quarant’anni del Gambero Rosso. Un risultato che premia il lavoro dell’intera squadra e un percorso di ricerca costruito nel tempo, nel quale la cucina e l’accoglienza concorrono a definire un’identità precisa.

Nel cuore dell’Appennino romagnolo, “daGorini” sviluppa una proposta gastronomica che prende le mosse dal territorio, senza fermarsi alla sua rappresentazione tradizionale. La materia prima diventa il punto di partenza di un lavoro che ne indaga l’essenza e le possibilità espressive, attraverso una sensibilità personale e una continua ricerca.

Questa impostazione si è espressa nel menu Orizzonte, proposto durante la scorsa estate, e trova ora una nuova declinazione in Radicato Radicale, il percorso autunnale. La proposta si articola in due itinerari: Radicato, composto da sette portate, e Radicale, che ne prevede nove. Due esperienze differenti, accomunate dal rapporto tra identità e sperimentazione.

Il primo percorso approfondisce il legame con l’Appennino e con le proprie origini, mentre il secondo apre la ricerca a prospettive nuove, mantenendo al centro la sensibilità di chi cucina e il rispetto per l’essenza degli ingredienti. Una doppia lettura che riflette la volontà di partire dalle radici per continuare a esplorare, senza perdere il legame con il territorio.

La conferma delle Tre Forchette, accompagnata dal punteggio in crescita e dal premio Menu Degustazione dell’Anno, segna dunque una tappa importante per” daGorini”. Un risultato che coinvolge non soltanto la cucina, ma tutto il gruppo di lavoro, dalla sala alla costruzione dei percorsi gastronomici, e riconosce una visione condivisa che continua a caratterizzare il ristorante di San Piero in Bagno.