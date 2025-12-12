San Piero in Bagno, Graziano Delrio sulla E45: “Senza grandi connessioni non c’è sviluppo” VIDEO

Il senatore Graziano Delrio è stato l’ospite di punta in un incontro organizzato dal Pd di Cesena a San Piero in Bagno sul tema “E45: dove stimo andando?”. Insieme a lui Monica Rossi (presidente dell’Unione dei Comuni Cesena-Valle Savio), Enzo Lattuca (presidente della Provincia di Forlì-Cesena), Matteo Gozzoli (segretario della Federazione Pd Cesena) e Pietro Bellucci (segretario Pd Bagno di Romagna). “Cina e India ci insegnano che investire sulla connettività è fondamentale - ha detto Delrio - senza le grandi connessioni non c’è sviluppo”.