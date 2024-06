San Piero in Bagno, allagamenti e danni per le violente precipitazioni

A seguito delle precipitazioni che hanno interessato il territorio del comune di Bagno di Romagna, sono ben tre le squadre dei Vigili del Fuoco che stanno operando in queste ore nel territorio della Valle del Savio per far fronte ad una decina di richieste di assistenza a seguito di allagamenti e danni causati dall’acqua. Nessuna criticità riguardante la sicurezza delle persone però viene rilevata, al momento. A finire sott’acqua per una bomba d’acqua nella tarda mattinata è stato l’abitato di San Piero in Bagno. La tantissima pioggia caduta in breve tempo ha costretto a chiudere al traffico alcune strade, visto che le fogne non riuscivano a far defluire tutta l’acqua. Allagati diversi garage e il pozzetto dell’ascensore dell’ospedale Angiolini, con anche gli uffici del piano terra che sono stati allagati.