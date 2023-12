San Piero, apre il nuovo supermercato Conad, con le novità dei pasti caldi già pronti e della macelleria con lavorazione interna

Sarà il sindaco Marco Baccini a tagliare il nastro del nuovo Conad City di San Piero in Bagno, che aprirà giovedì 7 dicembre, alle 9, in via Battistini 31, nell’area dell’ex Consorzio Agrario. A inaugurare la struttura, interamente nuova e più ampia rispetto ai precedenti spazi al numero civico 3 della stessa strada, ci saranno anche l’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta, e la direttrice assistenza rete, Federica Corzani. La gestione del negozio è affidata alla società Bdm 2012 di Simone Andrucci. Una squadra di 14 addetti è pronta ad accogliere i clienti. Il negozio ha una superficie di oltre 350 metri quadri e mette a disposizione dei clienti i tanti punti di forza del marchio Conad, primo in Italia nella grande distribuzione.

Tra le novità il banco servito di gastronomia calda e fredda, con un ricco assortimento di specialità pronte da gustare, e la macelleria servita con lavorazione interna al punto vendita. Il punto vendita dedica una particolare attenzione alle produzioni locali, come quelle del percorso “Siamo Romagna”: formaggi, carne, frutta e verdura che viaggiano con distanze ridotte e provengono da agricoltori della zona, sostenendo l’economia del territorio e l’ambiente. Completano il quadro il ricco assortimento di freschi, freschissimi e drogheria alimentare, la panetteria, la cantina, il pet food e i surgelati.

Ampi gli orari di apertura: dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 20; la domenica dalle 8 alle 13.

Il giorno dell’inaugurazione, con una spesa minima di 15 euro, tutti i clienti riceveranno in omaggio una borsa riutilizzabile, fino a esaurimento scorte.

«Siamo lieti di potere offrire alla comunità di Bagno di Romagna un Conad interamente nuovo e con le più moderne soluzioni per la spesa - dice l’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta - dove grazie anche alla professionalità dei soci Conad che lo gestiscono è possibile trovare tutte le qualità del nostro marchio, primo in Italia nella scelta dei consumatori: convenienza e qualità dei prodotti, prezzi bassi tutti i giorni, massima attenzione alle esigenze del cliente e vicinanza al territorio».