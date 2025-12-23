Ruba un’auto ad Alfero e scappa: arrestato dopo un inseguimento da brividi

Nello scorso fine settimana i Carabinieri di Verghereto, hanno arrestato un 36enne, italiano, presunto responsabile di “rapina impropria aggravata”.

Verso l’una e trenta della notte, una pattuglia della Stazione di Verghereto, è stata interessata dalla centrale Operativa della Compagnia di Cesena per le ricerche di un’auto Volkswagen Golf, rubata poco prima dall’interno del cortile di un’abitazione di Alfero. Immediatamente i militari, in servizio di perlustrazione notturna della zona, si sono avvicinati all’area interessata, riuscendo ad intercettare il veicolo ricercato lungo la strada che conduce da Alfero a San Piero in Bagno ma al tentativo di fermare la vettura in fuga, il conducente non si è fermato, proseguendo la fuga verso la E45. Ne è scaturito un inseguimento in cui l’uomo alla guida della Golf, al fine di eludere il controllo ed impedire ai militari di sorpassarlo e bloccarlo, ha messo in atto manovre molto spericolate,. Dopo diversi minuti di inseguimento, fortunatamente senza arrecare danni a persone o cose, i Carabinieri sono riusciti a superare il veicolo in fuga ed a bloccare il conducente che, una volta sceso dal mezzo, non ha opposto ulteriore resistenza e ha subito ammesso di averlo rubato poco prima.

L’auto è stata recuperata per la successiva restituzione al proprietario mentre il 36enne è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, accompagnato presso un domicilio che ha in zona, in regime di detenzione domiciliare ed in attesa dell’udienza di convalida, tenutasi nella giornata successiva, nel corso della quale il Giudice del Tribunale forlivese ha convalidato l’arresto e disposto, nei suoi confronti, gli arresti domiciliari nel luogo di residenza, in provincia di Catania.