Rifiuti e bollino giallo: cosa cambia a Mercato Saraceno, Roncofreddo e Sarsina

Novità in arrivo a Mercato Saraceno, Roncofreddo e Sarsina per migliorare la raccolta differenziata. Da mercoledì 1° ottobre non verranno più raccolti i sacchi fuori dal contenitore per l’indifferenziato e verrà posizionato dagli operatori Hera il bollino giallo, uno dei sistemi studiati per migliorare il conferimento dei materiali di scarto.

Per effetto della tariffa puntuale, che sarà attivata dal 1° gennaio 2026 nei tre Comuni e che rientra nelle strategie individuate dal Piano regionale dei rifiuti per incentivare la corretta separazione dei rifiuti, per quantità superiori di indifferenziato rispetto a quelle consentite, i sacchi posizionati al di fuori del contenitore non verranno raccolti, ma verrà applicato un bollino giallo ad indicare l’errato conferimento e saranno considerati abbandoni, che sono sanzionabili per legge.

I sacchi con bollino giallo dovranno essere rimossi dai rispettivi utenti, quelli lasciati su suolo pubblico saranno raccolti come scarichi abusivi ed eventualmente controllati da Agenti Accertatori.

Nella nuova tariffa, fatturata direttamente da Hera (diversamente dalla Tari), il rifiuto indifferenziato viene conteggiato considerando i litri corrispondenti all’intero volume del contenitore; quindi, per risparmiare è meglio esporlo solo quando è pieno oppure, se si utilizza il cassonetto Smarty (apribile con tessera) come nel caso di alcune utenze di Sarsina e Mercato Saraceno, di gettare un sacchetto riempito adeguatamente. Separando bene i rifiuti, infatti, resta poco da gettare nell’indifferenziato e questo permette una bolletta più leggera e il recupero di quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica e vetro.

Sono a disposizione, per chi ne avesse necessità (da comunicare a Hera), un servizio dedicato con passaggi extra per la raccolta di presidi sanitari monouso (pannolini/pannoloni) e contenitori aggiuntivi per famiglie con più di 4 componenti, oppure in possesso di animali domestici.