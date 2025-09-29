Rifiuti e bollino giallo: cosa cambia a Mercato Saraceno, Roncofreddo e Sarsina

Le famiglie e attività che non hanno ancora ritirato il kit, indispensabile per accedere alla raccolta rifiuti, in questi giorni stanno ricevendo una lettera a firma di Hera e del Comune con l’invito a regolarizzare la propria posizione e dotazione (bidoncino per l’indifferenziato se serviti dal porta a porta, oppure la Carta Smeraldo se si utilizzano i cassonetti stradali informatizzati, ove presenti).Possono farlo presso le seguenti stazioni ecologiche:LONGIANO – Via Badia (per gli utenti di Roncofreddo)orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 15.30; martedì e giovedì dalle 12.30 alle 17.30; sabato dalle 8 alle 19; domenica dalle 9 alle 12.orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 15; martedì e giovedì dalle 13.30 alle 18.30; sabato dalle 8.30 alle 19.30; domenica dalle 9 alle 12. MERCATO SARACENO – Via Giardino (Loc. San Damiano) (per gli utenti di Mercato Saraceno)orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 15.30; martedì e giovedì dalle 12.30 alle 17.30; sabato dalle 8 alle 19; domenica dalle 9 alle 12.orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 15; martedì e giovedì dalle 13.30 alle 18.30; sabato dalle 8.30 alle 19.30; domenica dalle 9 alle 12. SARSINA- Località Saligata (per gli utenti di Sarsina)orario invernale (01.10-31.03): lunedì, martedì e venerdì dalle 9.30 alle 15.30; mercoledì e giovedì dalle 12.30 alle 17.30; sabato dalle 8 alle 19; domenica dalle 14 alle 17.orario estivo (01.04-30.09): lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 15; mercoledì e giovedì dalle 13.30 alle 18.30; sabato dalle 8.30 alle 19.30; domenica dalle 14 alle 17. Le attività possono recarsi ai punti di distribuzione per i bidoncini da 40 litri, mentre per i contenitori più grandi (carrellati), devono contattare il numero verde 800.999700 per definire la data del sopralluogo del tecnico Hera in azienda per concordare la volumetria idonea.