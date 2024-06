Riaperta del tutto la statale 71 tra Sarsina e Quarto: era franata con l’alluvione

Risolta una grossa ferita lasciata dall’alluvione del maggio 2023, Dopo tredici mesi nel pomeriggio di oggi ha riaperto definitivamente la statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola” al chilometro 229. Giusto in tempo per il passaggio della tappa Firenze - Rimini del Tour de France. L’asfaltatura è stata completata nella notte tra venerdì e sabato, poi ha avuto luogo il sopralluogo di tecnici e autorità e quindi il passaggio consentito di nuovo ai mezzi, senza limitazioni. Alla riapertura erano presenti il capo dipartimento dell’Anas, il viceministro Galeazzo Bignami, la parlamentare Alice Buonguerrieri, i sindaci Enrico Cangini di Sarsina, Enrico Spighi di Bagno di Romagna ed Enrico Salvi di Verghereto.

La strada si era interrotta per una frana nel maggio 2023. Era stata completamente chiusa fino a gennaio, comportando gravi disagi ad esempio per i residenti di Quarto che se dovevano andare nel vicino capoluogo Sarsina dovevano prendere l’E45 e imboccarla a Bagno di Romagna. Un lungo giro. Poi a gennaio la strada era stata riaperta per i residenti a senso unico alternato, ma poi aveva subito ulteriori chiusure fino alla soluzione di ieri.

Anas in una nota spiega che «gli interventi erano finalizzati al ripristino del corpo stradale nel tratto dove dallo scorso gennaio la strada era stata riaperta al transito in orario diurno ma solo per i residenti. I lavori hanno riguardato la costruzione di un muro di sottoscarpa fondato su pali e in due paratie, oltre ad interventi di disgaggio e rafforzamento corticale delle ripe a monte. Quanto eseguito si inserisce nel più ampio programma di interventi per l’asse stradale, con un investimento di quasi 10 milioni (che include rifacimento pavimentazioni, interventi di miglioramento delle ripe e ripristino opere d’arte), nonché i lavori urgenti messi in campo dopo gli eventi alluvionali, per un importo di oltre 5 milioni di euro, per garantire la riapertura in sicurezza del tratto interessato. Inoltre da maggio 2023, sono stati avviati lavori per il ripristino delle pavimentazioni stradali, per il miglioramento e la messa in sicurezza di ripe e scarpate, con un investimento complessivo pari a 12 milioni di euro». E dopo il passaggio del Tour de France «il piano di investimenti proseguirà con la riqualificazione della statale che comporterà nuove cantierizzazioni e successive parzializzazioni al traffico».

Il sindaco Cangini è ovviamente soddisfatto: «Esprimo gratitudine per i lavori fatti e anche per la pazienza che hanno dimostrato i miei concittadini. È stato un lavoro strutturale davvero importante, con i disagi aumentati anche per i lavori nella galleria di Quarto che è stato annunciato che saranno completati a breve termine. Come sindaco ho fatto quanto potevo: sollecitato gli organi superiori come il ministero e il commissario Figliuolo. E abbiamo dato 300 euro ai lavoratori che dovevano spostarsi e avevano il problema della strada».