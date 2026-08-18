Ragazza tedesca esausta soccorsa nella Foresta della Lama

BAGNO DI ROMAGNA. Nel pomeriggio di ieri la stazione monte Falco del Soccorso Alpino è stata attivata per assistere un gruppo di escursionisti tedeschi impegnati in una camminata nel Parco delle Foreste Casentinesi. Il gruppo, composto da ragazzi di circa vent’anni accompagnati dai genitori, era partito dalla località Cancellino in direzione La Lama quando lungo il sentiero del rientro, in direzione Badia Prataglia dove avevano lasciato le auto, una delle ragazze ha accusato una forte affaticamento non riuscendo a proseguire autonomamente.

I genitori hanno quindi risalito la strada forestale per cercare una zona in cui vi fosse segnale telefonico per contattare il 112. La chiamata è stata ricevuta dalla Centrale Operativa Toscana, che ha allertato i Carabinieri del Parco (stazione di Badia Prataglia) i quali hanno richiesto l’intervento del Soccorso Alpino. I tecnici SAER e i Carabinieri hanno quindi raggiunto il gruppo con i mezzi fuoristrada: giunti sul posto i tecnici hanno valutato le condizioni fisiche della ragazza e degli altri componenti del gruppo.

Dopo le valutazioni (non essendo necessario un trasporto sanitario) i soccorritori hanno accompagnato il gruppo alla zona Cancellino, dove il gruppo ha proseguito autonomamente per fare rientro presso la struttura ricettiva.