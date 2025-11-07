Quattro deejay a Bagno di Romagna per riportare al Terme Club i grandi successi dance

Al “Terme Club” arriva un evento per rivivere i successi che hanno fatto la storia della disco dance italiana. Questa sera, dalle 22.30 si aprono le danze per ritrovarsi e ricordare i grandi successi degli anni Ottanta e Novanta, per poi giungere alle hit più contemporanee col calar della notte. Al centro del format la rivisitazione dei più grandi capolavori discografici riarrangiati e riutilizzati, oltre a una carrellata delle hit più attuali, sempre apprezzate da chi affolla le piste da ballo. L’intera serata sarà inoltre trasmessa sulle frequenze di Radio Centrale. Alla consolle saranno presenti i resident del terme Club, deejay Led e Vemax alla voce, insieme a due degli artisti che hanno fatto la storia delle discoteche italiane: Robertino Relight e Franz Collini, direttamente da Radio Centrale.

