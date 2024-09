Sarsina, mondiali di Maraffone: ecco i campioni 2024

Sono Eraldo Ottaviani e Enzo Testi di Piavola i nuovi campioni del mondo di maraffone. Nelle due serata di venerdì e di sabato hanno sbaragliato la folta e agguerrita concorrenza e sabato aggiudicandosi la quinta edizione del Campionato del mondo di Maraffone che si tiene a Sarsina. Seguono nella classifica finale Vanni Focacci e Mario Giuliani di Forlì, Valdes Onofri e Riccardo Neri di Cesena e i sarsinati Angelo Ricci e “Pelo”. Come per le precedenti edizioni, anche quest’anno il campionato, si è confermata una iniziativa molto apprezzata, capace di attirare giocatori da tutta la Romagna e di regalare al piccolo borgo di Sarsina grande visibilità. «E pensare che è un’iniziativa nata quasi per scherzo, in un momento goliardico durante il cammino di Santiago di Compostela», ride il sindaco di Sarsina Enrico Cangini che ebbe l’idea durante una delle tante partite a carte con Bruno Biserna presidente del Gal L’altra Romagna. Alla due giorni di sfide al più romagnolo dei giochi di carte sono stati dedicati anche due servizi del Tg3 regionale e in uno di questi, racconta divertito Cangini, l’organizzatore Franchino Bravaccini ha svelato a tutti che il sindaco sì era in gara ma non era un gran giocatore. Cangini (in coppia con Luciano Cortesi) è riuscito a conquistare l’accesso alle partite della seconda giornata di gare, «ma sono stato eliminato al primo turno».