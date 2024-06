“Pensionati in fuga” in moto dalla Valle del Savio all’Irlanda

Sulla pagina Facebook si autodefiniscono “Pensionati in fuga”. Il gruppetto è cresciuto, adesso sono in cinque, e ieri mattina di buon ora sono partiti dal piazzale di Ponte Giorgi con le loro maxi moto. Traguardo: un bel giro per vedere i panorami dell’Irlanda, una meta che era stata scelta già un paio di anni fa, mentre dovevano ancora completare il ritorno dal viaggio precedente nel profondo nord.

Quattro sono gli stessi che due anni fa hanno conquistato Capo Nord, tutti pensionati ora tra i 62 e i 70 anni: Roberto Grotti di Santa Maria Riopetra in comune di Sogliano, Giacomino “Fiscin” Fabbri di Sarsina, Paolo Guazzarini di Mercato Saraceno, con l’amico Berardo Narcisi di Roseto degli Abruzzi. Ai quali in questa avventura si è aggiunto Marcello Togni, 63 anni, di Cesena.

Dopo la partenza, il gruppetto ha dato del gas e nel pomeriggio avevano già percorso ben 900 chilometri. Tutto è filato liscio senza mai perdere l’allegria e il buonumore che caratterizza i loro viaggi. Oggi partenza intorno alle 6 del mattino. Sempre pronti a deviazioni e a nuove avventure: «Abbiamo trovato una nave per lunedì sera. Quindi domenica andiamo a vedere museo e pista a Le Mans, poi si va a dormire a Mont Saint Michel». Alla domanda su quanto staranno via, non sanno rispondere: «È difficile da dire adesso, ma staremo via almeno una decina di giorni. Vedremo strada facendo». Intanto hanno iniziato a far circolare qualche fotografia. Come d’abitudine c’è lo spazio per qualche sosta ristoratrice e in linea con gli altri viaggi spunta sempre anche la piadina. Come ieri a Moncenisio.

Il gruppo non è nuovo ai lunghi percorsi e si è già fatto giri della Russia e del deserto del Sahara. Due anni da il viaggio fino a Capo Nord, dove erano già stati nel 2009. «La scelta dell’Irlanda? Ci piaceva l’idea di visitarla. Poi, da sempre, abbiamo l’abitudine di alternare: un anno andiamo al fresco e un anno andiamo al caldo. Infatti dopo Capo Nord nel 2022, l’anno scorso abbiamo visitato la Grecia. Inizialmente dovevamo andare in Turchia, ma poi là c’era stato il terremoto e abbiamo dovuto cambiare itinerario».