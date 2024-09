Mercato Saraceno, partito il cantiere al “Cappelli” per potenziare la radiologia

Sono partiti ieri i lavori di ristrutturazione e potenziamento del servizio di Radiologia alla Casa della Comunità del “Cappelli” di Mercato Saraceno. L’intervento, finanziato con 150mila euro di fondi del Pnrr, comporterà la riqualificazione degli spazi e delle sale diagnostiche attualmente presenti con l’installazione di un nuovo sistema radiologico Rx Polifunzionale.

«Dobbiamo sostituire l’apparato radiologico esistente con una tecnologia più avanzata - spiega Paola Ceccarelli, direttrice del distretto Cesena Valle Savio dell’Ausl Romagna -. Sarà un miglioramento non solo per la radiologia di base: sfruttiamo infatti l’occasione per ristrutturare i locali, adeguare gli impianti e elettrici e di condizionamento, insomma per far fare un passo avanti nel consolidare la Casa della Comunità di Mercato Saraceno». I lavori sono partiti ieri e si svilupperanno in due tempi. La prima fase sarà quella più lunga e riguarderà la parte più sostanziosa dei lavori ed è previsto si concluda a dicembre di quest’anno, mentre la conclusione definitiva dei lavori è prevista per febbraio 2025.

Il cantiere è stato pensato in modo tale da non fermare mai del tutto l’attività radiologica: «Rimarrà attivo uno dei due apparecchi radiologici, per coprire la radiologia di base per quei pazienti che accedono al Cau - spiega Ceccarelli -, così come rimarrà attiva l’attività ecografica che si sposterà nell’ambulatorio al piano terra». Per l’attività radiologica più complessa è prevista invece una riorganizzazione che prevede un temporaneo dislocamento sulle sedi di San Piero in Bagno e di Cesena: «L’attività che era prevista su Mercato Saraceno verrà distribuita tal quale tra San Piero e il Bufalini». Per entrambe le sedi, precisa Ceccarelli, «è stato previsto un potenziamento ad hoc delle disponibilità per compensare quella prevista a Mercato».

Qualche disagio sarà inevitabile e l’Ausl Romagna se ne scusa in anticipo comunicando l’avvio dei lavori, ma la notizia, sottolinea la sindaca di Mercato Saraceno, è di quelle da celebrare: «Sono anni che mi batto per il potenziamento della radiologia a Mercato - racconta -. Nella mia carriera ho cambiato tre direttori generali e non c’è stata occasione in cui mi sia lasciata sfuggire l’opportunità di fare presente questa necessità del territorio». L’avvio del cantiere richiede qualche sacrificio: «Sarà così per qualche mese, ma è un disagio che dobbiamo affrontare e che ci permetterà di ottenere un miglioramento».