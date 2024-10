Verghereto, parte la co-progettazione per riattivare l’ex convitto di Alfero

Prosegue il percorso per trasformare l’ex Convitto di Alfero in un centro polifunzionale e sociale da mettere a disposizione della comunità . Martedì partirà il percorso di co-progettazione per il riuso sociale della struttura non appena saranno conclusi i lavori di riqualificazione. Sarà un incontro informativo aperto a tutte le associazioni, enti e istituzioni del territorio. L’appuntamento è alle 18 nella sede della Pro Loco di Alfero “Il Casone” in via Gioacchino Rossini, 2/B ad Alfero.

Il percorso che parte martedì prossimo serve a mettere a fuoco come far convivere le diverse associazioni e le attività che proporranno. «Dopo una serie di incontri per capire le esigenze delle associazioni e della cittadinanza ora comincia la parte di percorso per cercare di capire come rispondere a quelle esigenze. Le associazioni dovranno decidere come organizzarsi: l’ideale sarebbe avere un coordinamento unico a cui le diverse attività possano fare riferimento». Un ruolo importante in questo senso potrebbe averlo la Misericordia che nei locali rinnovati dell’ex Convitto potrebbe trasferire la propria sede offrendo così anche un presidio costante della struttura.