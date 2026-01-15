“Painting a catz”: arte, vino e creatività a Mercato Saraceno

Pittura estemporanea e buon vino si incontrano per quattro domeniche in Valle del Savio per dar vita ad altrettante esperienze uniche di creatività, gusto e socializzazione. Nell’ambito delle collaborazioni territoriali mirate a promuovere “Mercato Saraceno-Città del Vino” la tatuatrice e artista Lady Sara e Tenuta Casali organizzano i “painting a catz”, workshop di pittura in cui i partecipanti potranno scoprire qualcosa di se stessi e del mondo che li circonda attraverso l’arte, spaziando tra tecniche e superfici diverse, e socializzare tra una colazione a base di tè, caffè e biscotteria e un aperitivo a base di spumante metodo classico di Sangiovese “Villa Zappi”, Famoso e Cabernet Sauvignon “Damianus”.

Dal 18 gennaio all’8 febbraio per quattro domeniche consecutive l’appuntamento sarà sempre dalle 9 alle 12.30 nell’atelier privato di Lady Sara a Mercato Saraceno, con la possibilità di partecipare a una o più mattine.

Nella prima giornata il workshop di pittura astratta e materica condurrà i partecipanti a sperimentarsi con carta, nuvola e cotone, acqua e inchiostri, pennelli giapponesi di bambù, gomma e carboncino. Tela pittorica, cemento e cazzuola, bombolette spray, piume e foglia d’oro saranno invece protagonisti dei due incontri centrali, mentre nell’ultimo laboratorio sarà dato spazio ad acrilici e pastelli a cera, marker e collage su dischi di legno.

I quattro elementi fondamentali - acqua, aria, terra e fuoco - al centro dei diversi laboratori saranno richiamati anche al momento dell’aperitivo in un abbinamento arte-vino che metterà al centro legami primordiali presenti in natura.

Gli organizzatori forniranno tutti i materiali necessari. I posti sono limitati, per iscrizioni: https://ladysaratattoo.it/test/painting-a-catz/.