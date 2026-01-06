Nevicata: chiuse tutte le scuole mercoledì 7 gennaio a Bagno di Romagna, Sarsina e Mercato Saraceno e niente mercato a San Piero

Il sindaco di Bagno di Romagna ha deciso di tenere chiuse tutte le scuole sul territorio comunale, incluso il Centro disabili Csrd, per la sola giornata di domani, a causa delle nevicate odierne. La scelta è stata dovuta soprattutto alla necessità di prendersi una giornata per garantire meglio la sicurezza, soprattutto sul versante dei trasporti verso e da scuola. Inoltre, è stato annullato il mercato ambulante settimanale che si sarebbe dovuto svolgere in piazza Allende. La decisione di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado nel comune di sua competenza è stata presa anche dal sindaco di Sarsina, preoccupato dalle previsioni meteo che indicano probabili nevicate fino alle 11 di domani mattina. Chiuse anche le scuole nel territorio di Mercato Saraceno.