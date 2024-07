Neri Marcorè in concerto a Mercato Saraceno il 23 luglio per “Savio Trail”

Dai cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop. L’estate del Savio accende i riflettori su uno spettacolo di tutto conto portato in giro per l’Italia dall’eclettico e ironico Neri Marcorè. Si tratta del concerto “Le mie canzoni altrui” che martedì 23 luglio, alle ore 21:30, andrà in scena a Mercato Saraceno, in piazzetta del Savio.

Le mie canzoni altrui, proposto per Entroterre Festival all’interno della programmazione della rassegna Savio Trail 2024, nasce dall’idea di mettere in scena una sorta di percorso biografico attraverso il repertorio di cantautori italiani e stranieri, con canzoni conosciute o da conoscere, senza rinunciare ad aneddoti e all’ironia di alcune rivisitazioni. La scaletta spazia dal folk al pop, inanellando pezzi noti e meno noti, che in qualche modo rappresentano la formazione musicale di Neri Marcorè, legata a esperienze di vita personali o semplicemente al piacere di coinvolgere il pubblico nella condivisione di un patrimonio musicale comune.

Con Marcorè saliranno sul palco: Domenico Mariorenzi alla chitarra acustica, al bouzouki e al pianoforte, Fabrizio Guarino alla chitarra elettrica, Alessandro Patti al basso e contrabbasso e Simone Talone alla batteria.

I biglietti del concerto sono in vendita online su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/ticket/le-mie-canzoni-altrui-neri-marcore-band/238210).

La rassegna Savio Trail è promossa dall’Unione dei Comuni della Valle del Savio (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto), in collaborazione con DMC I Percorsi del Savio, APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna. Gli eventi dell’edizione 2024 sono proposti da: 3MontiBand, Cooperdiem, Communication Clinic, Happy Minds, Fondazione Entroterre, Mixer Eventi, Proloco di Bagno di Romagna, Proloco di Quarto, Proloco di Sarsina, Proloco di Montiano, Romagna Concerti, Sillaba, Tre Terme.