Museo del Volo di Forlì e parco archeologico di Sarsina: dal Ministero delala Cultura oltre 3 milioni di euro

“Approvate in via definitiva dal ministero della Cultura nell’ambito del Piano Strategico ‘Grandi progetti beni culturali’ risorse pari a oltre tre milioni per due iniziative di grande rilevanza a Forlì e a Sarsina. Un milione e 300mila euro sono destinati a finanziare le indagini conoscitive e il restauro del complesso architettonico dell’ex collegio aeronautico della GIL di Forlì nell’ottica dell’istituzione di un ‘Museo del Volo’. La restante somma, pari a oltre un milione e 800mila euro, va a Sarsina per la realizzazione di un ‘parco archeologico’ in contiguità con le strutture del tempio capitolino in modo da completare il percorso di visita dell’importante area che conserva le evidenze del Foro romano”.

Così in una nota il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che ha espresso la propria soddisfazione ringraziando il sottosegretario Lucia Borgonzoni per l’attenzione mostrata nei confronti della grande ricchezza di beni culturali romagnoli.

“Oggi abbiamo la certezza di queste risorse che fanno parte di un cospicuo investimento del ministero pari a 264,5 milioni di euro nel triennio 2025-2027 destinati a investimenti di tutela e promozione dell’immenso patrimonio artistico del nostro Paese. Credo che investire in cultura e salvaguardare le testimonianze artistiche che ci arrivano dal passato sia un dovere e un obbligo dal punto di vista storico e valoriale ma anche un volano strategico per la crescita economica di città e di località minori ricche di beni culturali che necessitano di risorse per essere rese fruibili da un turismo d’arte sempre più esigente. Sono particolarmente grato del riconoscimento all’importante del patrimonio artistico forlivese rappresentato dall’architettura razionalista. L’ex collegio aeronautico, edificato a partire dal 1937 e destinato all’utilizzo come collegio nel 1938, rappresenta una delle opere più impegnative dell’architetto Cesare Valle, da notare le pareti della galleria che circonda il chiostro a cui sono applicati mosaici alla stregua di arazzi tutti sul tema del volo”.