Meteo Romagna, torna la neve sull’Appennino mercoledì primo aprile, allerta gialla per vento sulla costa

Torna a fare capolino la neve domani, mercoledì 1° aprile, sull’Appennino romagnolo. Arpae Emilia-Romagna prevede cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso con deboli precipitazioni sul crinale centro-orientale, a carattere nevoso sopra 800-1000 metri.
Temperature minime comprese tra 1 grado delle pianure occidentali e i 10 gradi della costa, di qualche grado inferiori in aperta campagna con deboli gelate notturne e mattutine; massime tra i 12/13 gradi della costa e i 14 gradi della pianura occidentale.