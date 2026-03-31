Meteo Romagna, torna la neve sull’Appennino mercoledì primo aprile, allerta gialla per vento sulla costa

Il monte Falco a Campigna
Il monte Falco a Campigna

Torna a fare capolino la neve domani, mercoledì 1° aprile, sull’Appennino romagnolo. Arpae Emilia-Romagna prevede cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso con deboli precipitazioni sul crinale centro-orientale, a carattere nevoso sopra 800-1000 metri.

Temperature minime comprese tra 1 grado delle pianure occidentali e i 10 gradi della costa, di qualche grado inferiori in aperta campagna con deboli gelate notturne e mattutine; massime tra i 12/13 gradi della costa e i 14 gradi della pianura occidentale.

Allerta gialla sulla costa per vento e stato del mare

Disposta l’allerta gialla per vento sull’Appennino e sulla costa per vento e stato del mare. Sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo la fascia costiera ed il crinale appenninico centro-orientale. Dalle prime ore della giornata è previsto mare agitato al largo; sottocosta saranno possibili localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale. I fenomeni saranno in attenuazione in serata.

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