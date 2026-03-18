Meteo Romagna: torna la neve, si imbiancano il Monte Fumaiolo, Campigna e il Monte Carpegna

Il Monte Fumaiolo nella tarda mattinata di oggi
Il Monte Fumaiolo nella tarda mattinata di oggi
L’impianto sul Monte Falco a Campigna
L’impianto sul Monte Falco a Campigna
Il Monte Carpegna imbiancato
Il Monte Carpegna imbiancato

Torna la neve in Romagna col monte Fumaiolo imbiancato. I fiocchi hanno iniziato a cadere e a 1400 metri si sfiorano i -3 gradi. Si imbiancano anche Campigna e il Monte Carpegna.

Per oggi, mercoledì 18 marzo, Arpae Emilia-Romagna prevede nuvolosità in aumento al mattino, associata a precipitazioni, anche a carattere di rovescio, in spostamento da est verso ovest. Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno a interessare soprattutto la fascia collinare e i rilievi, in particolare quelli del settore centro-orientale, con fenomeni in esaurimento tra la sera e la notte. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a quote attorno ai 700-800 metri al mattino, con possibili sconfinamenti temporanei a quote inferiori in presenza di rovesci. Nel pomeriggio quota neve in rialzo a 1000-1100 metri sull’Appennino orientale e 900-1000 metri su quello emiliano.

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