Meteo Romagna: torna la neve, si imbiancano il Monte Fumaiolo, Campigna e il Monte Carpegna

Torna la neve in Romagna col monte Fumaiolo imbiancato. I fiocchi hanno iniziato a cadere e a 1400 metri si sfiorano i -3 gradi. Si imbiancano anche Campigna e il Monte Carpegna.

Per oggi, mercoledì 18 marzo, Arpae Emilia-Romagna prevede nuvolosità in aumento al mattino, associata a precipitazioni, anche a carattere di rovescio, in spostamento da est verso ovest. Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno a interessare soprattutto la fascia collinare e i rilievi, in particolare quelli del settore centro-orientale, con fenomeni in esaurimento tra la sera e la notte. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a quote attorno ai 700-800 metri al mattino, con possibili sconfinamenti temporanei a quote inferiori in presenza di rovesci. Nel pomeriggio quota neve in rialzo a 1000-1100 metri sull’Appennino orientale e 900-1000 metri su quello emiliano.