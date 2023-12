“Per oggi - comunica il bollettino di Arpae Emilia-Romagna - è prevista nuvolosità compatta sul territorio regionale, associata a deboli precipitazioni sul settore occidentale al mattino e, in estensione, al resto del territorio nel corso della giornata: nel settore occidentale le precipitazioni saranno a carattere nevoso a partire da quote collinari e in forma mista sulla aree di pianura; nel settore centro-orientale le precipitazioni saranno nevose a partire da quote collinari nel pomeriggio ma con quota neve in innalzamento nelle ore serali; fenomeni in esaurimento sul settore centro-occidentale nelle ore notturne, quando si potranno verificare locali gelate; visibilità ridotta per la presenza di nubi basse sui rilievi e foschie dense nelle aree vallive e in pianura.