Messa in sicurezza del campo di Ranchio: affidati i lavori

Sono stati affidati alla ditta Tagliapietra di Centro Terrarossa, in provincia di Udine, i lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell’impianto sportivo di Ranchio.

Si tratta di uno degli interventi previsti nell’ambito della ricostruzione post alluvione, finanziato complessivamente con 180mila euro che arrivano tramite due canali diversi: 129.755,96 euro attraverso un contributo del ministero dello Sport, tramite un fondo appositamente destinato ai comuni colpiti dall’alluvione del maggio 2023. A questi si aggiungono 50.244,04 che invece sono stati stanziati attraverso la determina 106/2024 del commissario straordinario alla ricostruzione.

Alla ditta Tagliapietra sono stati affidati lavori per 138.380 euro (di cui 1.000 di oneri per la sicurezza). Progettazione (all’ingegnere Mauro Fabbretti) e direzione lavori strutturali (ingegnere Albert Musta) erano infatti già stati affidati nei mesi scorsi.

Con l’affidamento del cantiere ora prende il via la fase realizzativa. L’intervento prevede la sistema degli spogliatoi, che avevano subito infiltrazioni, ma la parte più corposa dell’intervento riguarda il consolidamento della scarpata a ridosso del campo da calcio che con confina con la strada.

Verranno messi dei massi ciclopici per rafforzare la scarpata e in modo simile a quanto previsto per l’intervento previsto al campo di Piavola, nel comune di Mercato Saraceno anche questo danneggiato dall’alluvione, verrà realizzata a gradoni. In questo modo verrà realizzata una sorta di gradinata naturale che consentirà di unire utile e dilettevole: l’utile del miglioramento della sicurezza e della stabilità della scarpata e del campo, il dilettevole di chi quel posto lo frequenta per sostenere la squadra di casa o quella avversaria e che a intervento concluso avrà un’infrastruttura verde e più ampia rispetto a quelle esistenti per godere delle partite.