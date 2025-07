Mercato Saraceno, via al cantiere Hera per la rete fognaria a Linaro

Parte il 9 luglio a Mercato Saraceno, nella frazione di Linaro, il cantiere progettato e diretto da HERAtech, Società del Gruppo Hera, per i lavori di ottimizzazione della rete fognaria cittadina. L’importante intervento, il cui costo è di circa 545.000 euro, prevede la realizzazione di un nuovo tratto di collettore fognario lungo la S.P. 29 necessario per il ripristino della funzionalità idraulica della dorsale di fognatura “Ranchio-Borello”, consentendo altresì la possibilità di riallacciare le utenze civili. Inoltre, è prevista la posa delle nuove canalizzazioni ad uso della fibra ottica, contestualmente alla posa del collettore, anche esse danneggiate dall’alluvione.

Il cantiere prevede, ove necessario e per garantire la sicurezza per gli utenti, la regolamentazione della viabilità mediante chiusura temporanea al traffico e/o istituzione di senso unico alternato regolato da apparati semaforici; per minimizzare i disagi alla circolazione stradale: l’impresa che effettua i lavori per conto di Hera installerà la segnaletica per la viabilità alternativa per tratti di interventi e procederà per stralci funzionali.

Hera ricorda che per segnalazione guasti, rotture, emergenze varie è sempre attivo il numero gratuito di pronto intervento 800 713 900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.