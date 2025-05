È stata una edizione speciale quella del Festival dei Motori che si è tenuto lo scorso fine settimana nella zona artigianale di Bora. Lo è stata perché era la prima, anche se a organizzarla era una squadra rodata come quella che da anni cura gli eventi in esterna di Ruotando alla Fiera di Cesena, in questa occasione insieme a Mph Team, ma anche perché quell’evento era stato pensato anni prima, «Era da tempo che come staff di Ruotando cercavamo di organizzare un secondo appuntamento in questo periodo», raccontano gli organizzatori. Il Festival dei Motori avrebbe dovuto debuttare nel maggio del 2023, poi l’alluvione aveva fermato tutto dirottato energie e pensieri altrove e anche l’anno successivo quell’idea è rimasta nel cassetto, fino a quest’anno. La spinta a riprenderla in mano, di organizzare davvero quella grande festa pensata per chi ama i motori sì, ma soprattutto come festa di paese, è arrivata anche dalla notizia della malattia di Silver Muratori, agricoltore di Piavola morto lo scorso 26 aprile, ma soprattutto uno dei principali traini della squadra variegata dello staff di Ruotando. Muratori non ha potuto vederla quella festa ma è venuta come l’avevano immaginata: allargata, colorata e anche un po’ caotica, ma soprattutto popolare.