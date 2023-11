Mercato Saraceno: tutti gli eventi per le festività natalizie, Capodanno con Soul Fingers

“Tutto pronto a Mercato Saraceno per le festività natalizie 2023. Tanti gli eventi messi in campo, a partire dal capodanno in piazza con l’esplosivo Soul Fingers per una serata che già si preannuncia epica, tanto spazio anche ai bambini con laboratori creativi dedicati, ma anche la celebrazione del dolce tipico porcospino e tantissime altre attività”.

Dal 1° dicembre 2023 al 4 gennaio 2024 un ricco calendario di attività per grandi e bambini, si inizia venerdì 1° dicembre al Teatro Dolcini con il pluripremiato spettacolo teatrale sulla violenza di genere “La sorella di Gesucristo” con Oscar della Summa. Domenica 3 dicembre invece l’attesissimo evento Porcospino in Festa, arrivato alla sua ottava edizione, organizzato da Fogli Volanti e Slow food condotta di Cesena per festeggiare il dolce più originale dell’Emilia-Romagna con un momento musicale con il duo I molleggiati e spazio bimbi

Venerdì 8 dicembre i festeggiamenti si spostano nella biblioteca Veggiani per il primo compleanno della nostra web radio: l’evento rinominato Radio Colli’nYear vedrà musica live e dj set per una serata dove i giovani saranno i protagonisti.

Domenica 10 dicembre il richiestissimo trekking natalizio con degustazione e brindisi in collaborazione con Avis Mercato Saraceno, una camminata panoramica fino all’azienda agricola Castello Montesasso per un brindisi e una piccola degustazione dei prodotti del territorio. (trekking gratuito, degustazione a pagamento).

Domenica 17 dicembre doppio appuntamento: in Piazza Mazzini con i tradizionali canti di natale con i bambini dell’infanzia di Mercato Saraceno e Monte Castello e il passaggio dei folletti vespisti a cui i bambini potranno consegnare la loro letterina per Babbo Natale; mentre nel poetico Borgo di Linaro alle ore 16.00 inaugurazione ufficiale dei presepi a cielo aperto all’interno del centro storico e della torre medievale, presepi che richiamano centinaia di persone da tutta la Romagna per la loro bellezza, la poesia e la delicatezza (consigliata la visita al tramonto).

Tanto spazio anche ai bambini con i laboratori creativi in biblioteca Veggiani il 14 dicembre con la costruzione di un biglietto natalizio e il 4 gennaio con la costruzione della calza della befana. La vigilia, domenica 24 dicembre, l’attesissimo appuntamento con Babbo Natale, alle ore 15 in Piazza Mazzini, spettacolo per i più piccoli a tema natalizio in attesa del personaggio più amato di sempre; durante l’evento sarà attivo lo stand della Pro Loco con il vin brulè di buon augurio natalizio.

Ma il clou dei festeggiamenti mercatesi è certamente la notte dell’ultimo giorno dell’anno con l’energia del SOUL FINGERS: famosa serata Soul Funk Disco & Black Power Sounds per un inizio d’anno esplosivo con i Djs Claudio Cavallaro / volumetrica.

A Mezzanotte Brindisi con i vini mercatesi offerto dalla ProLoco Mercato Saraceno

Naturalmente anche l’enogastronomia sarà protagonista con i pregiati vini mercatesi, con il panettone al Famoso e il dolce Porcospino e tantissime altre prelibatezze

Queste le parole del Sindaco Monica Rossi “Nulla è stato scontato quest’anno dopo gli eventi di maggio ma abbiamo sempre lavorato per dare opportunità e continuità agli eventi. Dopo un’estate straordinaria anche il natale sarà protagonista non solo per i bambini, per i quali abbiamo sempre attenzioni particolari, ma anche per gli adulti con la festa di capodanno del SOUL FINGERS che porterà in Piazza Mazzini l’energia giusta per iniziare bene l’anno 2024. Siamo anche soddisfatti delle luminarie, per le quali ringraziamo i commercianti, che quest’anno rendono il nostro centro storico una vera chicca poetica”