Mercato Saraceno, tre “Notti Saracene”: il borgo si riempie di arte e musica

Da venerdì a domenica torna l’atteso appuntamento dell’estate romagnola: la “Notte Saracena”. Giunta alla 14ª edizione la manifestazione che illumina la Vallata del Savio è pronta a trasformare ancora una volta Mercato Saraceno in un grande palcoscenico a cielo aperto tra musica, arti performative, spettacoli itineranti, installazioni visive e sapori del territorio, per tre giorni di emozioni, spettacolo e bellezza da vivere insieme.

L’evento è organizzato dal Comune di Mercato Saraceno, assieme alla Pro loco di Mercato Saraceno Arterego Aps, che si occupa anche della direzione artistica, ed è realizzato col contributo dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio e il supporto della Dmc I Percorsi del Savio per la promozione.

La manifestazione si aprirà con un’anteprima venerdì: una serata speciale all’Arena di Madonna della Neve a Monte Castello, per unire paesaggio, cultura e voglia di stare insieme, aspettando la grande festa dell’estate. Il programma della serata inizierà alle 18.30 col ritrovo al cimitero di Monte Castello e partenza di una passeggiata di due chilometri fino all’Arena, apertura dello stand gastronomico e bar della Pro loco di Monte Castello alle 19.30. Seguirà alle 21.30 il concerto dei Cadillac Circus, e a seguire il coinvolgente DJ set Nico Montalti & Voice Vemax per continuare la festa sotto le stelle. È disponibile anche un servizio navetta gratuito.

Sabato, dalle 18.30, la “Notte Saracena” entra nel vivo: il borgo di Mercato Saraceno si anima con spettacoli e musica diffusi tra piazze, vie e scorci caratteristici. In programma: Circo Bottoni, Marakatimba (musica itinerante), Duo Agua und Fire, Duo Bau, Dinamica del Controvento (Teatro Necessario): un percorso di emozioni, incontri e meraviglia che accompagnerà il pubblico fino a notte inoltrata.

La magia proseguirà domenica, sempre a partire dalle 18.30: infatti, la festa continuerà con una nuova giornata di spettacoli e performance, con Circo Bottoni, Abraço Branco (musica itinerante), Duo Agua und Fire, Duo Bau, Dinamica del Controvento (Teatro Necessario).

Per le serate di sabato e domenica la spettacolare falesia del fiume Savio diventerà uno scenario naturale straordinario per una proiezione di immagini ideato da Andrea Niccolai e accompagnato dalla musica dal vivo di Stefania Megale. Un dialogo tra natura, luce e suono che promette di regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile. Ad accompagnare spettacoli e concerti, sabato e domenica ci saranno stand enogastronomici, con proposte dedicate alle eccellenze del territorio.