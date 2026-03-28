Mercato Saraceno, torna il “Tuliparty”: 6.000 fiori per la solidarietà e il ricordo di Ombretta

Il giardino dell’Ombry e di Padella riapre i battenti: è tutto pronto per la XII edizione della consueta raccolta dei tulipani. Un appuntamento che quest’anno vede fiorire ben 6.000 bulbi, pronti ad accogliere cittadini e visitatori in un’esplosione di colori dedicata alla solidarietà.

Nato nel 2015 da un’intuizione di Stefano Romagnoli, titolare della Pizzeria “Dalla padella alla brace”, il progetto trasforma ogni anno il giardino privato in un luogo di incontro per la comunità. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con L’Ortolano (che fornisce i bulbi che a novembre vengono piantati dai volontari della Fondazione Maratona Alzheimer), ha un nobile fine benefico: sostenere le attività legate all’Alzheimer sul territorio.

Negli anni il giardino ha cambiato volto – dai mulini olandesi alle atmosfere del Moulin Rouge – ma oggi il suo significato è ancora più profondo. Dalla scomparsa di Ombretta, moglie di Stefano, i fiori diventano anche un omaggio alla memoria: grazie al sostegno di alcune aziende locali, i tulipani vengono portati ogni anno in diversi cimiteri del comprensorio. Per l’edizione 2026, i fiori sono stati distribuiti nei piccoli campi santi di Monte Sasso e Monte Sorbo.

La rete di solidarietà coinvolge attivamente il tessuto economico locale. Oltre alla raccolta diretta in giardino, è possibile sostenere l’iniziativa e prenotare i mazzi già pronti presso: Forno Balzani (Mercato Saraceno), Frutta e Verdura da Michela (Borello), Ristorante Ponte Giorgi (Bivio Montegelli). Tutto il ricavato andrà a sostenere le attività e i progetti della Fondazione Maratona Alzheimer a sostegno delle persone con demenza.

Il clou dei festeggiamenti è previsto per mercoledì 1° aprile. Presso il Cinema Dolcini si terrà una serata speciale con la proiezione di un film commedia “a sorpresa”; ogni partecipante verrà omaggiato con un mazzo di tulipani, simbolo di una serata all’insegna della condivisione, del divertimento e della bellezza.