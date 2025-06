Mercato Saraceno, torna il RiEvolution Fest tra musica, arte e cultura

Torna venerdì 27 e domenica 28 il RiEvolution Fest, il festival che mette insieme la forza di più collettivi per creare, all’interno del centro storico di Mercato Saraceno, una dimensione nuova. Il programma è denso, ricco di occasioni di confronto e di riflessione sul presente e su come attraversarlo come comunità, il tutto senza trascurare il divertimento.

Si comincia venerdì 27 alle 18 con “Parliamo di Gaza”, ospite del talk sarà Yousef Hamdouna, modera Paola Zonzini. A seguire, alle 19, “Infrangere lo specchio. Attraverso il confine tra fotografia ed Intelligenza Artificiale (IA)” di Filippo Venturi. Dalle 18 alle 20 ci saranno i laboratori creativi di Arte in Gioco: “Piccole mani... Grandi scoperte”. Dalle 20 alle 23 con “La compagnia di Viva el Ball!” la serata si animerà con i balli popolari della tradizione italiana ed europea. Dalle 20 ci sarà la stand comedy del Collettivo Delicatissimi, a seguire, alle 21 il concerto live di ZeruZeru che in giornata (dalle 15 alle 17) terrà anche il laboratorio su voce, corpo, ritmo intuizione (occorre iscriversi: https://linktr.ee/rievolution_fest). Chiudono la serata il live di Tonino3000 (ore 22.30) e il djset Vlkbirbona (da mezzanotte).

Il giorno successivo alle 17 si parla di “Crisi climatica: l’impegno civile per un futuro sostenibile”. A confronto: Ci sarà un bel clima, Appello per l’Appennino romagnolo, Fridays for Future Forlì-Cesena, Foglia Tonda, Una strada per Nuvoleto. Alle 18 “Oltre i Confini. La società civile alla prova dei diritti umani”, talk a cura di Mediterranea Saving Humans e Operazione Colomba. Alle 19 “Dici donna dici danno: in dialogo per un cambiamento culturale” che vedrà protagonisti Collettivo Mica Macho, Collettivo Isterica Imola, Collettiva Monnalisa. Dalle 17 saranno disponibili i giochi in legno di una volta di Caimercati. Dalle 19 alle 20 “Mosaico: frammenti di danze e culture del Mondo” a cura di Donne di Sabbia, Dalle 19 alle 21 pittura dal vivo con Mary on Paint. La serata entrerà nel vivo dalle 20 con il live di Chiara Cami, alle 21 invece c’è “Amore inizia per A e finisce per F” spettacolo teatrale a cura di MulinArte. Alle 21.30 è in programma il concerto di Fabrizio Caveja, a seguire Giorginess e dalla mezzanotte dj set del Collettivo Fluida.

Nella due giorni ci saranno le installazioni artistiche permanenti di Pietro Mengozzi, Elena Argenti, Sara Fagnoli e di Kira Karchencko. Quattro le mostre fotografiche: “Cartoline dalla crisi climatica” di Michele Lapini, ”Volti che disarmano” di Anna Arisi, “Missioni di mare e di terra” e “Immagini dai territori occupati” di Mediterranea. A queste si aggiungono due installazioni: Promemoria Auschwitz e una a cura di Operazione Colomba.