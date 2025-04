Mercato Saraceno, torna “Dentro il libro” in cerca di “radici per volare”

“Mercato di storie... Radici per volare”. È questo il tema che farà da filo conduttore della 17ª edizione di “Dentro il libro”, mostra del libro per ragazzi. L’appuntamento biennale torna quest’anno da mercoledì 30 aprile all’11 maggio, organizzato dall’associazione culturale “Fogli Volanti”, dall’istituto comprensivo statale di Mercato Saraceno e dal Comune, con il patrocinio degli enti e dei Comuni di tutto il territorio e la collaborazione di Confesercenti Cesenate, Slow Food Cesena, Arci Ragazzi Valle del Savio, Associazione Alpini, Pro Loco di Mercato Saraceno e numerose associazioni locali.

La grande esposizione di libri per bambini e ragazzi “Dentro il Libro” torna dunque a Palazzo Dolcini, il teatro comunale di Mercato Saraceno nel quale era cominciata nel 1993, con centinaia di titoli selezionati dalla libreria “Viale dei Ciliegi 17” di Cesena. Sarà possibile visitarla dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19. Lungo le due settimane il gruppo di lavoro composto da insegnanti dell’istituto comprensivo mercatese e rappresentanti di enti e associazioni, ha definito un programma ricco di appuntamenti: ci saranno laboratori di lettura, teatrali e creativi, spettacoli, incontri con l’autore e momenti formativi per ragazzi, docenti e genitori. Mercoledì 30 dalle 11, dopo la cerimonia inaugurale sarà possibile visitare la mostra, e alle 18 il primo appuntamento aperto al pubblico con “La vita... tanti cammini da percorrere” che vedrà Tonina Facciani presentare il suo ultimo libro. Il primo degli spettacoli, il giorno successivo sarà con la magia di “The magic Ernesto”, l’ultimo (domenica 11 maggio) con l’arte clown del duo “I due senza” e il loro “Shhh...ine”. In mezzo laboratori per bambini, letture animate e approfondimenti rivolti a un pubblico adulto che spazieranno dalla storia locale e italiana, a momenti di approfondimento pedagogico.

Oltre alla grande esposizione libraria saranno presenti, come di consueto, i tantissimi elaborati sul tema, giunti dalle scuole del territorio e realizzati in diverse forme (testi, disegni, video, attività teatrali). A tutte le classi partecipanti verrà consegnata in omaggio una dotazione di libri per le biblioteche scolastiche. La mostra del libro per ragazzi è, infatti, anche un evento di comunità e fantasia, a cui partecipano ogni anno centinaia di bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del comprensorio. Per informazioni: 340 0668767; dentroillibro@gmail.com.