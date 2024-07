Mercato Saraceno, tamponamento in E45: due feriti e traffico in tilt fino a sera

E45 in tilt nel pomeriggio di lunedì all’altezza di Montecastello. Poco prima delle 17.30 il nella corsia in direzione Cesena due mezzi pesanti si sono tamponati coinvolgendo un terzo mezzo: una Lancia Y. Il bilancio è di due feriti, entrambi passeggeri della macchina. Entrambe le persone sono state trasportate all’ospedale Bufalini di Cesena. In un caso in elicottero, nell’altro invece il trasporto è avvenuto in ambulanza. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per cercare di liberare gli occupanti della macchina che erano rimasti incastrati all’interno. Con loro anche le volanti della Polizia stradale di San Piero.

A rendere il tutto ancora più complicato è stato il fatto che la corsia opposta era stata chiusa non molto prima per via di un camion in panne in un tratto di E45 segnata anche dai cantieri di ripristino delle frane causate dall’alluvione dello scorso anno. Per diverso tempo è stato quindi necessario deviare sulla viabilità alternativa il traffico di entrambi i sensi di marcia con conseguenti file e rallentamenti. Solo intorno alle 18.45 Polizia e Anas sono riusciti a ripristinare il traffico in direzione Roma, mentre per riaprire alla viabilità le corsie in direzione Roma è stato necessario attendere che venissero completati i rilievi dell’incidente, che venissero rimossi i mezzi incidentati e pulita la strada. Il traffico è tornato a fluire solo intorno alle 21 di questa sera.