Mercato Saraceno sul camion in E45 con la carta tachigrafica di un amico per barare sui riposi: multa di quasi mille euro

La Polizia Stradale di Bagno di Romagna ha sanzionato un camionista 34enne, sorpreso sulla E45 all’altezza di Mercato Saraceno mentre trasportava materiale vario tenendo inserita nel cronotachigrafo (una sorta scatola nera che registra i tempi di guida e di riposo) non la carta tachigrafica personale ma quella di un suo collega compiacente. Lo scopo è evidente: guidare molte ore di più e senza sosta per fare più consegne e macinare più chilometri, senza curarsi dei rischi che si corrono a stare al volante di un mezzo pesante senza la necessaria lucidità.

Per l’uomo è scattata una sanzione amministrativa da quasi 1000 euro ed il taglio di 10 punti dalla patente, ritirata in vista della sospensione da parte della Prefettura che potrà arrivare a tre mesi.