Mercato Saraceno, “signora, le stanno hackerando il conto”: il finto operatore bancario le ruba 22mila euro

Si era presentato come un operatore di banca e fingendo di aiutarla a difendersi dal rischio che il suo conto venisse hackerato le stava invece rubando 22mila euro. È la storia in cui si sono imbattutti i Carabinieri di Mercato Saraceno che nei giorni scorsi hanno denunciato un 26enne italiano come presunto responsabile di una truffa ai danni di una donna.

Le indagini dei militari hanno consentito di ricostruire quanto era accaduto. Quello che hanno accertato è che l’uomo si era finto un operatore di banca e attraverso una serie di messaggi su whatsapp e telefonate è riuscito ad ottenere la fiducia della donna e a convincerla che il suo conto corrente era esposto a un pericolo: qualcuno avrebbe potuto hackerarglielo. Instillata la paura l’uomo ha offerto poi la soluzione convincendo la donna a fare un bonifico istantaneo di oltre 22mila euro su un nuovo conto corrente che alla donna aveva raccontato di aver intestato a lei in sostituzione di quello a rischio.

Le successive e complesse indagini condotte dai militari, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Forlì, hanno consentito, anche attraverso l’analisi del traffico telefonico e gli accertamenti bancari disposti, d’identificare il presunto responsabile e in prima battuta di bloccare, quindi di sottoporre a sequestro penale, il conto corrente utilizzato per perpetrare la truffa, che era stato acceso in una filiale bancaria siciliana, recuperando così l’intera somma di denaro che è stata poi restituita alla donna.

Nel rendere nota questa storia, in questo caso a lieto fine, il comando provinciale dei Carabinieri raccomanda alla cittadinanza di prestare la massima attenzione a telefonate sospette e a non esitare, anche in caso di minimo dubbio, a contattare il numero di emergenza 112 per segnalare tempestivamente fatti analoghi.