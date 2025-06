Mercato Saraceno si mobilita per la pace e con Rievolution Fest si parla di Medio Oriente

MERCATO SARACENO. Il Comune di Mercato Saraceno si mobilita per la pace anche in consiglio comunale. Durante la seduta del Consiglio Comunale del 26 giugno 2025, sono stati approvati due importanti atti. Il primo è l’adesione al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, dichiarando ufficialmente Mercato Saraceno “Città per la pace e i diritti umani”. «Questa adesione», spiega il Comune, «rappresenta un passo significativo per promuovere nel nostro territorio progetti educativi, iniziative di sensibilizzazione e pratiche di cooperazione internazionale, in linea con l’Agenda 2030 e i principi sanciti dalla Costituzione».

Il secondo è la mozione per il «riconoscimento della Palestina quale Stato democratico e sovrano, un atto politico e simbolico che testimonia la volontà di contribuire alla costruzione di un futuro di giustizia e autodeterminazione per tutti i popoli»

Entrambi i provvedimenti sono stati votati favorevolmente dalla maggioranza mentre, nonostante i protratti tentativi di trovare terreno comune su principi che potevano essere condivisi, la minoranza si è astenuta.

Intanto il 27 e 28 giugno, Mercato Saraceno ospita la nuova edizione del Rievolution Fest, con un programma ricco di musica, arte, incontri e approfondimenti. In particolare, due appuntamenti sono dedicati a temi cruciali per la pace in Medio Oriente:

Venerdì 27 giugno alle ore 18.00 si terrà il talk “Parliamo di Gaza” con l’intervento di Yousef Hamdouna, testimone diretto della situazione nella Striscia, moderato da Paola Zonzini. Un’occasione per ascoltare una voce palestinese e riflettere sulla quotidianità di un territorio martoriato dal conflitto.

Sabato 28 giugno alle ore 18.00 è previsto il talk “Oltre i confini. La società civile alla prova dei diritti umani”, a cura di Mediterranea Saving Humans e Operazione Colomba, con Ibrahima Lo. Modera Tommaso Di Nicola del Centro Pace di Cesena. L’incontro esplora il ruolo della società civile nei contesti di conflitto e frontiera, tra cui la Palestina e il Mediterraneo centrale, e invita a costruire ponti, superare barriere e riaffermare la dignità dei popoli.

Domenica 29 giugno: Camminata per la pace, a conclusione di questa intensa settimana di mobilitazione, il Comune promuove una Camminata di pace per Gaza e contro tutte le guerre, aperta a tutta la cittadinanza. Ritrovo ore 19:00 presso il parcheggio adiacente al cimitero di Monte Castello. Partenza ore 19:10, con arrivo a Madonna della Neve, per un momento di riflessione e condivisione.

«Mercato Saraceno», conclude il Comune, «vuole essere un “cantiere di pace”, come indicato nel programma 2024–2026 del Coordinamento Nazionale, e lo fa mettendo in rete istituzioni, scuole, associazioni e cittadini. Un impegno che parte dalle piccole azioni quotidiane e si estende verso un orizzonte più ampio di giustizia globale e cura reciproca».