Mercato Saraceno, scontro tra Ape e auto, grave un 18enne. L’altro conducente positivo all’alcol

MERCATO SARACENO. Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, lunedì 19 gennaio, intorno alle 19.30, in via Decio Raggi, nel tratto compreso tra i civici 2 e 8, a Mercato Saraceno. A scontrarsi sono stati due veicoli: una Piaggio Ape Car e un’autovettura Mitsubishi Pajero. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Cesena per effettuare i rilievi.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’Ape Car, un diciottenne residente a Mercato Saraceno, subito trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso. Il giovane, pur cosciente al momento dei soccorsi, è tuttora in fase di valutazione da parte dei sanitari. Alla guida del Mitsubishi Pajero si trovava un sessantunenne residente a Mercato Saraceno. L’uomo è risultato positivo all’alcol test con un valore ben superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia locale, che sta completando gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.