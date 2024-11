Mercato Saraceno, ristori post alluvione: un tavolo tecnico per i casi di montagna

La ricostruzione di privati e aziende colpiti dall’alluvione del 2023. Sarà questo il focus del tavolo tecnico convocato per giovedì 14 a Mercato Saraceno, ma per una volta al centro del confronto ci sarà la fascia appenninica delle vallate del Savio, Borello e Bidente dove l’alluvione si è manifestata soprattutto nelle frane e ha creato problemi spesso enormemente diversi rispetto a quelli registrati in pianura. A convocare il tavolo tecnico, a cui parteciperà anche la struttura commissariale, sono i periti agrari e periti agrari laureati della Romagna e l’ordine degli agronomi e forestali di Ravenna e di Forlì-Cesena e Rimini.

I problemi della montagna

«È stato soprattutto il nostro presidente Antonio Baroncini a volere fortemente questo incontro - racconta Alessandro Giampreti -. Di iniziative simili ce ne sono già state ma in tutte si è parlato soprattutto di pianura. Noi tecnici di montagna siamo pochi e i problemi qui sono molto diversi». Al centro dell’attenzione ci saranno le ordinanze 11 e 14 del commissario Figliuolo, che regolano rispettivamente i ristori per aziende e privati. Il problema principale che sottoporranno alla struttura commissariale riguarda la disomogeneità di norme a cui fare riferimento: «Ogni Comune, pur magari appartenendo alla stessa Unione applica regolamenti diversi. Per il tecnico non è sempre facile orientarsi al momento di inserire i dati su Sfinge». Al tecnici “di montagna” capita con grande frequenza non solo di dover seguire aziende di comuni diversi, ma anche aziende che hanno terreni che ricadono su comuni diversi, «in questi casi per la stessa azienda si devono presentare pratiche diverse per ciascuno dei comuni coinvolti facendo riferimento ovviamente ai regolamenti vigenti in ciascun territorio». «Alla struttura commissariale torneremo a chiedere maggiore omogeneità. È importante anche per accelerare l’erogazione dei contributi: sono ancora poche le aziende che hanno ricevuto la prima metà dei soldi, tante quelle che ancora aspettano», sottolinea Giampreti.

Il programma

L’incontro, rivolto ai tecnici e su invito. Da programma, giovedì il ritrovo è alle 10 al parcheggio del ristorante “Il Posto delle Briciole” a Civitella di Romagna. A seguire partenza per visita aziende agricole danneggiate da frane e smottamenti vallata del Bidente, Borello e Savio. Alle 12 il pranzo al ristorante “Dalla Padella alla brace” a Mercato Saraceno. Dalle 14 confronto tecnico nella sala del Consiglio comunale di Mercato Saraceno. Modererà la presidente dell’Unione Valle Savio Monica Rossi, sono invitati: il colonnello Carlo Latorre per la struttura commissariale, i sindaci e i tecnici dei Comuni di Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Santa Sofia, Civitella di Romagna, Meldola, Galeata; i funzionari della Regione Davide Parisi e Maria Romani, i funzionari di Invitalia.