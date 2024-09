Mercato Saraceno, riapre lo svincolo sulla E45 in carreggiata Sud, Fratelli d’Italia: “Grazie ad Anas e al Ministero del Trasporti”

“Oggi Anas riaprirà lo svincolo sulla E45, precisamente la rampa in carreggiata Sud di ingresso a Mercato Saraceno, chiusa per lavori importanti nel post-alluvione che consentirà alle persone di tornare alla normalità, potendo uscire anche a Mercato Saraceno, come è sempre stato prima dell’alluvione”. Così Cesare Polidori, Responsabile comprensoriale Valle del Savio (Fdi) e Valerio Bernabini Coordinatore comunale FDI Mercato Saraceno. “Ringraziamo Anas e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in particolare il Viceministro Galeazzo Bignami, per l’attenzione dimostrata, ancora una volta, al nostro territorio: quello dello svincolo di mercato Saraceno era intervento fondamentale che noi avevamo sollecitato e sul quale avevamo chiesto massima attenzione, trovando pieno ascolto e accoglimento dal Governo, ben consapevole della sua importanza per il traffico veicolare della valle del Savio e non solo. Oggi siamo felici di poterne comunicare la riapertura, che, per molte famiglie rappresenta un passo verso una ritrovata normalità”.