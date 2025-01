Mercato Saraceno, ragazzini vandalizzano l’ospedale Cappelli

Una porta divelta e una coltre bianca di polvere di estintore a coprire pavimenti, mobili. È la scena che questa mattina ha accolto gli operatori della Casa di Comunità di Mercato Saraceno Cappelli. Non è la prima volta che succede.

Gli autori sono presumibilmente ragazzini del posto, minorenni, e gli episodi di vandalismo di cui si sono resi protagonisti si sommano lungo l’arco di un anno. Ieri l’ennesimo episodio: erano circa le 20.30 quando si sono introdotti nella struttura. Hanno divelto una porta di sicurezza del piano meno 1, danneggiandola, e una volta all’interno hanno raggiunto gli estintori svuotandoli nelle stanze, nei corridoi lasciano dietro di loro una coltre bianca della polvere che contengono per estinguere le fiamme. Il piano interessato è il meno 1, ma la polvere ha raggiunto anche alcuni ambulatori situati al piano superiore a quell’ora vuoti. Il piano superiore è quello di Radiologia, Riabilitazione, Ortodonzia, dove hanno sede anche l’ufficio tecnico e gli ambulatori dedicati alla dialisi.

Il fatto che non si tratti del primo, ma di uno di tanti episodi, è la ragione dell’esasperazione dei dipendenti che raccontano di aver già fatto numerose segnalazioni ai Carabinieri e alla direzione.

In mattinata è arrivata anche la nota di Ausl Romagna: «Dopo i controlli tecnici effettuati dall’Ausl Romagna e dai Vigili del Fuoco subito dopo l’accaduto - si legge -, già in primissima mattinata si è provveduto a ripulire i locali e a ripristinare la porta danneggiata e l’attività sanitaria si è svolta regolarmente. Sull’accaduto è stata presentata denuncia alle Forze dell’Ordine. La direzione del Distretto nel sottolineare la massima attenzione verso il tema della sicurezza, fa presente di aver provveduto ad avviare a novembre scorso l’iter per la valutazione dell’installazione di un sistema di videosorveglianza, rivedendo anche le modalità di accesso alla struttura proprio per rafforzare le misure di sicurezza».