Mercato Saraceno, quattro giorni a tutta musica col Savio Concert e gustosa fiera millenaria come cliegina sulla torta

In cabina di regia della grande festa open air a suon di concerti live c’è il circolo Arci “Quetzal” di via Largo Fiume 3.

Si inizia oggi, 1° maggio, alle 12, con pizza margherita e panino salsissia e cipolla by Padella e mezz’ora dopo cominciano 9 esibizioni sul palco, di Hernandez, Pagoda, Emily Way, Libidine, Mulinelli Riverside, Voodoo Child, Leskee Gooda, Beer and Scotch, Hangover Eyes.

Proprio il 4 maggio, dalle 10 a mezzanotte, ci si immergerà nella storica fiera paesana, che affonda le sue radici in una tradizione millenaria, capace di unire cultura, territorio e sapori autentici. Per tutta la giornata, le vie del centro si animeranno con stand gastronomici, artigianato locale, spettacoli dal vivo e iniziative dedicate alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, con salumi e formaggi in primo piano. «Sarà un’occasione preziosa per riscoprire la ricchezza della nostra comunità - sottolinea l’amministrazione comunale - promuovere le produzioni tipiche e vivere un’esperienza coinvolgente pensata per tutte le età».