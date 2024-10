Anche se i lavori non sono ancora del tutto completati, apre il nuovo parcheggio di via Marconi a Mercato Saraceno. Ad annunciarlo è l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Giovannini.

La struttura offrirà 40 posti auto, con accesso diretto alla via principale, ed è stata predisposta per ospitare anche attività mercatali. Il parcheggio fa parte di un più ampio progetto di valorizzazione commerciale del centro storico, che comprende anche la riqualificazione della corte retrostante il Palazzo Municipale. L’investimento per la costruzione del parcheggio e la riqualificazione dell’area retrostante il Municipio ammonta a 490.000 euro, di cui 200.000 euro coperti da fondi regionali ex legge regionale n. 41/97e da risorse comunali. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Tra.Mo.Ter di Frosinone, sotto la direzione lavori dello Studio Associato Barbieri ed la supervisione dell’ufficio tecnico comunale.