Mercato Saraceno, ponte del Barbotto riaperto al traffico dal 9 al 18 agosto

Proseguono secondo cronoprogramma i lavori di messa in sicurezza del ponte del Barbotto, situato al km 0+32 della Strada Provinciale 12 nel comune di Mercato Saraceno. Martedì scorso sono state completate le prove di carico preliminari sui tiranti Gewi (barre metalliche) di placcaggio della spalla di monte. A seguire, verranno pretensionati tutti i 50 tiranti previsti, inclusi quelli destinati all’incatenamento delle arcate. Gli ultimi 8 tiranti della prima arcata saranno invece installati non appena sarà completato il montaggio dell’ultimo tratto di ponteggio. In concomitanza della programmata sospensione del cantiere il ponte sarà completamente riaperto al traffico in entrambi i sensi di marcia da venerdì 9 a lunedì 18 agosto.