Mercato Saraceno, ponte del Barbotto da mettere in sicurezza: aggiudicati i lavori, serviranno 7 mesi

Sono stati aggiudicati i lavori per mettere in sicurezza il ponte del Barbotto e rafforzarne la solidità per renderlo più resistente in caso di terremoto. Lo ha comunicato la Provincia di Forlì-Cesena, spiegando che sarà la ditta “Hydrogeo Srl Idrologia e Geotecnica” di Marcianise a occuparsi dell’intervento che verrà realizzato sulla infrastruttura sulla Strada provinciale 12, al km 0+032, nel territorio comunale di Mercato Saraceno.

La procedura negoziata ha visto la partecipazione di 5 operatori economici su 10 invitati, selezionati tra le 138 manifestazioni di interesse pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso.

L’impresa “Hydrogeo Srl” si è aggiudicata l’appalto offrendo un ribasso del 21,8% sull’importo posto a base di gara, per un valore contrattuale di 515.537 euro (Iva esclusa), di cui 345.835 per lavori e 169.701 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

Il progetto, del valore complessivo di 951.075 euro, è stato finanziato mediante contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Decreti Ponti del 2021 e prevede interventi di messa in sicurezza e miglioramento sismico dell’infrastruttura, fondamentale per la viabilità provinciale. E molto conosciuta anche dai tanti cicloamatori che fanno impegnative pedalate da quelle parti, dove c’è anche un’epica salita nota a chi affronta la Nove Colli.

La durata dei lavori è prevista in 210 giorni naturali e consecutivi dal momento della consegna dei lavori.

«L’aggiudicazione di questi lavori è un importante passo avanti nella messa in sicurezza delle nostre infrastrutture viarie - dichiara Sara Bartolini, consigliera provinciale delegata alla viabilità cesenate - Questo intervento, finanziato con fondi ministeriali sulla sicurezza dei ponti provinciali, permetterà di migliorare la sicurezza del ponte Barbotto, garantendo maggiore affidabilità alla rete stradale».