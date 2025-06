Mercato Saraceno, per il rilancio del centro storico arrivano i Palcoscenici d’estate

Oltre alla varietà degli eventi dislocati tra frazioni e borghi, quest’edizione si distingue per il numero e la qualità degli appuntamenti organizzati proprio nel centro di Mercato Saraceno, che accoglierà musica dal vivo, cinema all’aperto, spettacoli per famiglie, degustazioni e momenti di riflessione culturale. Tra i principali eventi nel cuore cittadino, la terza edizione di “RiEvolution Fest” che quest’anno avrà il titolo Coscienza è Libertà” (27 e 28 giugno): due giornate dedicate al pensiero critico, all’arte e all’impegno sociale, con incontri e concerti, un festival creato dai giovani e dedicato ai giovani. Tre gli appuntamenti con “Cinema diVino” (1, 15 luglio e 5 agosto): un format di grande successo che unisce cantine locali, gastronomia e proiezioni sotto le stelle. Il ritorno, in veste raddoppiata, della “Notte Saracena” (25 e 26 luglio): la tredicesima edizione del festival di circo contemporaneo, artisti in strada, musica e sapori. Non mancheranno inoltre spettacoli di burattini e teatro di figura: la prestigiosa rassegna regionale “Burattini e figure” organizzata dal teatro del Drago, arriva a Mercato il 6 luglio, con lo spettacolo di marionette “Storie appese a un filo”. Il concerto di Michele Fenati (21 giugno) in “Lucio”, omaggio a Dalla e Battisti, trasformerà Piazza Mazzini si in un grande palcoscenico sotto le stelle. E ancora il concerto del duo “Adele e Ciuma” nei giardini della scalinata (3 luglio). Ad accogliere gli spettatori l’ospitalità degli esercenti locali. La rassegna si chiuderà nel centro storico con due eventi simbolici: la Sagra del Cappelletto (5ª edizione) domenica 7 settembre, e la Festa di Santa Maria Nuova, patrona del paese, lunedì 8 settembre.