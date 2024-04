Mercato Saraceno, “Passi e parole di vino” domenica 7 aprile alla scoperte delle cantine della Valle del Savio

Per il primo anno, Mercato Saraceno dedica una giornata ai blasonati vini, alla pagnotta e ai dolci tipici mercatesi. Domenica 7 aprile dalle 10 alle 18 va in scena “Passi e parole di vino” per vivere una giornata di primavera fra vigne e cantine, alla scoperta dei vini della Valle del Savio, andando direttamente, a piedi o in bicicletta, nelle cinque prestigiose cantine di produzione mercatesi, indicate sulla mappa creata ad hoc. Cantina Braschi, Tenuta Casali, Castello Montesasso, Tenuta Santa Lucia, Podere Vertaglia. Punti d’accoglienza attivi, dove saranno in vendita i calici con apposita tasca, i ticket degustazione e la mappa cartacea col percorso delle cantine nel parcheggio della Scuola Media in via E. Fermi.

Anche in piazza

Anche Piazza Mazzini nel pomeriggio sarà protagonista infatti dalle ore 15 si animerà con stand di prodotti enogastronomici, e tutti i dolci mercatesi compresa la prelibata pagnotta, a cura degli esercenti locali e Pro Loco Mercato Saraceno. Alle ore 16.30 ci sarà lo spettacolo per bambini e le famiglie dal titolo “La pagnotta, che bontà!”: a cura di Drago Blu. Il pomeriggio prosegue con la musica dei Re-Shuffle, che suoneranno classici del rock e della musica italiana rivisitati in chiave R&B e swing, mentre i bar del centro saranno pronti per servire invitanti aperitivi. Una menzione particolare per la masterclass, dal titolo “Mercato Saraceno – Impronta d’alta valle che si terrà in municipio alle ore 17.30. Info e prenotazioni 0547 356327.