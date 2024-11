Comincia questa sera il programma di iniziative promosse dal Comune di Mercato Saraceno in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In calendario una serie di appuntamenti tra teatro, laboratori e sport, per coinvolgere la cittadinanza ed invitare alla riflessione su temi fondamentali quali il rispetto e l’uguaglianza di genere.

Stasera a teatro

Il primo appuntamento è con “Le baccanti: una fiaba sovversiva” in scena alle 21 al teatro Dolcini. Il Teatro delle Lune e Amira Danza presentano una versione originale de “Le Baccanti” di Euripide. In questa rilettura, la dea Dioniso semina la follia tra le donne di Tebe, scardinando le certezze di un mondo ordinato. Attraverso danza orientale, narrazione e musica dal vivo, lo spettacolo diventa un inno all’essenza femminile più profonda e alla ribellione contro le convenzioni sociali. Le donne, indomite e fiere, si riappropriano della loro natura selvaggia, incarnando la forza e la libertà ancestrale. Le voci di Monica Briganti (Dioniso) e Alessandro Pieri (Penteo), accompagnate dalla chitarra elettrica di Lorenzo Gasperoni e dalle percussioni di Mauro Gazzoni, condurranno il pubblico in un viaggio emotivo. Claudia Turroni Amira e le sue danzatrici daranno corpo alla dea e al coro delle Baccanti, esprimendo, attraverso coreografie intense e suggestive, la potenza e la grazia del corpo femminile. Lo spettacolo, selezionato per il Cartellone OFF del Festival “L’eredità delle donne”, ha il patrocinio del Comune di Mercato Saraceno.

In biblioteca

Mercoledì alle 17 alla biblioteca Veggiani è programmato un laboratorio sulla parità di genere, un’iniziativa rivolta a bambini e ragazzi, organizzata dal Comune di Mercato Saraceno, in collaborazione con cooperativa sociale LibrAzione e l’associazione Voci Plurali. Il laboratorio mira a spiegare, con un linguaggio semplice e inclusivo, il significato della giornata del 25 novembre. Le attività includono la lettura di “Biancaneve e i 77 nani” di Raphaelle Barbanegre e Davide Calì con traduzione in Lis (Lingua dei Segni Italiana), seguita da un’attività sui colori in LIS. Inoltre, verrà letta “Una storia senza cliché” di Davide Calì e Anna Aparicio Català, per stimolare i partecipanti a creare personaggi liberi da stereotipi.

In campo

Anche l’unione sportiva DueEmme celebrera la giornata aderendo all’iniziativa “Un rosso alla violenza”. I giocatori di prima categoria e tutto il settore giovanile scenderanno in campo questo weekend con un segno rosso sulla guancia, simbolo della campagna, un modo per coinvolgere i giovani contro la violenza sulle donne.