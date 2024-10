Mercato Saraceno, partiti i lavori in piazza Mazzini: cambia la viabilità in centro

Sono cominciati ieri i lavori di riqualificazione del primo lotto del centro storico di Mercato Saraceno. Riguarderanno il ripristino della pavimentazione di piazza Mazzini e via Garibaldi fino al ponte del Barbotto. I lavori sono stati affidati alla ditta Edilpietra e, salvo imprevisti, termineranno il 30 novembre, mentre i lotti successivi riprenderanno dopo le festività natalizie.

Le modifiche alla viabilità

Per poter consentire i lavori, per la durata del cantiere, via Garibaldi e parte di piazza Mazzini saranno interdette al traffico, mentre sarà sempre garantito il transito sicuro per i pedoni nelle aree interessate. Per quanto riguarda la viabilità l’unico accesso al centro storico, fino a conclusione dell’intervento, l’unico modo di accedere al centro storico sarà da via Saffi, contestualmente la via Valzania e piazza Gaiani diventeranno a doppio senso e su via Valzania sarà vietato parcheggiare. I parcheggi al di fuori delle zone interessate dai lavori saranno invece mantenuti. A questi, salvo imprevisti, presto si aggiungeranno gli stalli del nuovo parcheggio la cui inaugurazione è prevista tra una settimana.

Il mercato ambulante

Per fare spazio al cantiere subirà qualche modifica anche il mercato ambulante del venerdì: in parte si terrà ancora su piazza Mazzini, ma due dei posteggi della piazza e tutti quelli di piazza Gaiani verranno spostati in piazzetta del Savio.

I finanziamenti

Questi lavori fanno parte di un progetto sovracomunale nei Comuni montani coordinato dall’Unione Valle del Savio, finanziato con fondi regionali Pao e Fosmit. «Per Mercato Saraceno l’investimento ammonta a 140mila euro - spiega l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Giovannini -. Abbiamo scelto di destinare quelle risorse alla pavimentazione del centro storico perché i problemi che la pavimentazione già aveva per la normale usura sono ulteriormente degenerati anche perché è ulteriormente aumentato il passaggio di mezzi pesanti per gli interventi su frane e fiumi». La necessità di intervenire era forte, ma lo era anche la consapevolezza dei disagi che creerà l’intervento: «Lo abbiamo diviso in tre lotti e in accordo con i commercianti e gli esercenti del centro abbiamo deciso come sviluppare i lavori. Quello che parte non è quello che in un primo momento avevamo pensato come lotto 1, ma abbiamo accolto le preoccupazioni di chi lavora in centro. I lavori dovrebbero concludersi entro il 30 novembre per riprendere con gli altri due lotti dopo le feste natalizie. Con questa organizzazione siamo in grado di attutire anche eventuali ritardi, che speriamo non si verifichino».