Mercato Saraceno, nuovo centro polivalente a Piavola al via il percorso partecipativo

Anche la frazione di Piavola avrà un suo centro polivalente che verrà messo al servizio della comunità e della associazioni locali. E che tra le diverse funzioni a cui verrà adibito vedrà anche quella di punto ambulatoriale.
Il Comune di Mercato Saraceno ha, infatti, ricevuto in comodato d’uso gratuito da un privato il pian terreno del fabbricato condominiale sito in via Pietro Nenni 7. Il contratto avrà una durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 10, e verrà illustrato, insieme all’intero progetto pensato dall’amministrazione per questo spazio, in un incontro pubblico domani alle ore 18.30 alla scuola Muratori di Piavola.