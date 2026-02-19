Mercato Saraceno, nuovo centro polivalente a Piavola al via il percorso partecipativo

Anche la frazione di Piavola avrà un suo centro polivalente che verrà messo al servizio della comunità e della associazioni locali. E che tra le diverse funzioni a cui verrà adibito vedrà anche quella di punto ambulatoriale. Il Comune di Mercato Saraceno ha, infatti, ricevuto in comodato d’uso gratuito da un privato il pian terreno del fabbricato condominiale sito in via Pietro Nenni 7. Il contratto avrà una durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 10, e verrà illustrato, insieme all’intero progetto pensato dall’amministrazione per questo spazio, in un incontro pubblico domani alle ore 18.30 alla scuola Muratori di Piavola.

Un percorso partecipato

Per valorizzare al massimo le potenzialità del centro, il Comune promuove un percorso partecipativo rivolto alla comunità finalizzato a raccogliere punti di vista, bisogni e proposte atte a definire congiuntamente le funzioni e le modalità di utilizzo della struttura fin dall’inizio. A cominciare proprio dal confronto di domani. Dove l’amministrazione invita cittadini e associazioni a fornire già le prime osservazioni. Così da imbastire una prima forma di collaborazione destinata a continuare per individuare come meglio adeguare il nuovo centro alle esigenze della comunità di Piavola.

Per una cura condivisa del bene

Il percorso partecipativo mira, dunque, a favorire una cura condivisa del bene, con responsabilità distribuite tra persone, associazioni e Comune. Con gli obiettivi di: “mappare” i bisogni della comunità e ottenere la disponibilità delle varie realtà associative a usare e gestire lo spazio in modo permanente; definire le priorità condivise per l’uso degli ambienti e la programmazione; instaurare sinergie per la cura, l’animazione e la direzione e per creare le condizioni congeniali alla sottoscrizione di patti di collaborazione seguendo il regolamento comunale dei beni comuni urbani.

I passaggi successivi