Mercato Saraceno, Mercadini e Barbascura X il 31 luglio a San Damiano in “Elogio della bruttezza”

Mercoledì 31 luglio, al Prato dei Ciliegi di Casa Braschi (viale Roma 35), nel borgo San Damiano di Mercato Saraceno, andrà in scena una serata all’insegna dell’ironia e del divertimento, grazie a due menti brillanti: Barbascura X e Roberto Mercadini.

Scrittore, youtuber e conduttore televisivo, Barbascura X - laurea in chimica organica e dottorato in green chemistry - con la sua dialettica irriverente e una narrazione dissacrante rende la scienza accessibile al grande pubblico. Nella conversazione col nostrano scrittore, monologhista e attore Roberto Mercadini, Barbascura X, nel suo stile personalissimo e divertente, si farà «portavoce dei deboli, dei bistrattati, degli schifomadò, dei freaks, degli inguardabili, dei belli dentro e dei brutti sempre. Un dialogo per parlare della bellezza in natura e di quanto ci influenzi e di tutte le bestiacce che ci fanno ingiustamente schifo».

Il programma prevede l’apertura, alle ore 19:00, della biglietteria, e un “Pop Pic-Nic”, tipicità romagnole al punto ristoro a cura della Pro loco di Mercato Saraceno e degustazione di vini. La serata sarà movimentata anche dalla diretta di Radio Colli’nAir, con interviste e musica. Gli organizzatori consigliano di dotarsi di stuoie per la seduta sull’erba.

L’evento, organizzato da Sillaba, fa parte della rassegna Savio Trail 2024 e della rassegna Pixel. I biglietti sono disponibili online su LiveTicket.