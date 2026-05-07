Mercato Saraceno, lui nascondeva l’eroina negli slip, lei la cocaina nel reggiseno: arrestata la coppia dello spaccio

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena e della Stazione di Mercato Saraceno, hanno arrestato un 42 enne e una 35enne, entrambi italiani, presunti responsabili dei reati di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

L’attività è scaturita nell’ambito di un predisposto servizio antidroga svolto in serata dai Carabinieri, a seguito di indicazioni fornite da alcuni cittadini che, notati strani movimenti nell’area interessata dalla presenza di una Fiat punto, hanno segnalato questi anomali comportamenti ai Carabinieri. I militari hanno fatto scattare il blitz l’altra sera, lungo la umbro casentinese, nella prima periferia sud di Cesena. Nella circostanza i Carabinieri hanno controllato l’auto in uso alla coppia, proveniente da Cesena, con la donna alla guida e con a bordo il compagno, conosciuto per pregresse vicende legate agli stupefacenti, nonché un ulteriore giovane. Insospettiti ulteriormente dall’atteggiamento durante il controllo, i militati procedevano alla perquisizione della vettura e degli occupanti, attività che veniva completata presso il comando Carabinieri.

Al termine delle accurate operazioni di ricerca veniva rinvenuto, addosso al 42enne che lo occultava negli slip, un involucro, poi risultato contenere sostanza stupefacente del tipo eroina e del peso di 65 grammi circa mentre nella disponibilità della conducente, che lo occultava all’interno del reggiseno, un ulteriore involucro contenente cocaina e del peso di circa 56 grammi. La perquisizione, estesa nell’abitazione a Mercato Saraceno, consentiva di rinvenire ulteriori 10 grammi circa di hashish, sette bilancini di precisione nonché un proiettile illegalmente detenuto dall’uomo, per il quale veniva anche deferito per “detenzione illegale di munizioni”.

Al termine delle operazioni, i due sono stati dichiarati in stato di arresto. Per la donna è stato disposto l’obbligo di firma, mentre per l’uomo ci sono gli arresti domiciliari.