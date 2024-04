Mercato Saraceno, la Fiera di Maggio celebra le origini

Il 5 maggio torna la millenaria “Fiera di Maggio”, organizzata da Proloco e Comune di Mercato Saraceno. L’appuntamento avrà luogo dalle 8 alle 20 della domenica in centro storico di Mercato Saraceno, ma ci sarà un prologo anche il sabato sera con Radio Studio Delta.

Le radici storiche

La Fiera, radicata nelle tradizioni secolari del territorio e risalente addirittura al XII secolo, è un appuntamento annuale che celebra l’autenticità e la vivacità della comunità mercatese. Detta poi anche fiera di Santa Monica, assunse nel tempo sempre più il carattere di un appuntamento per gli scambi e il commercio della vallata del Savio e delle zone limitrofe. E questo evento celebre le radici e l’identità culturale mercatese. «La “Fiera di Maggio” è un’occasione unica per vivere l’autenticità e l’ospitalità della nostra meravigliosa Mercato Saraceno», assicurano gli organizzatori.

La fiera attuale

La Fiera di Maggio ha mantenuto la sua importanza anche ai nostri giorni. Le vie del centro storico saranno animate da un vasto mercato ambulante, il mercatino dei produttori con prelibati salumi, formaggi e prodotti da forno, assieme allo stand dei rinomati vini mercatesi. Inoltre, in via Largo Fiume, sarà allestito il mercatino handmade, con varietà di creazioni artigianali, e una ricca via del cibo. Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale.

Il prologo del sabato

La festa sarà anche al sabato sera. Non solo la musica di Radio Studio Delta, ma nella suggestiva piazzetta sarà già attivo lo stand gastronomico della Proloco, che rimarrà attivo anche alla domenica. Tra i piatti che si potranno gustare ci sono i cappelletti fatti a mano dalle esperte “azdore”, la tipica piadina romagnola con salsiccia, salumi e formaggi, le patatine fritte e anche la pizza.

Info: 320 Proloco 6885053.