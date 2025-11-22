Mercato Saraceno, l’autobus esce di strada e i passeggeri e l’autista restano intrappolati: liberati dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Cesena sono intervenuti oggi pomeriggio poco prima delle 15 a Mercato Saraceno, in Via della Liberazione, per la fuoriuscita dalla sede stradale di un autobus di linea con 11 passeggeri ed il conducente bloccati all’interno.

I Vigili del Fuoco hanno inizialmente creato un varco tagliando il vetro anteriore del cruscotto danneggiato e poi allestito una passerella con un pezzo di scala, consentendo l’evacuazione in sicurezza delle persone bloccate all’interno. Nessuna persona ferita. Presente precauzionalmente il personale sanitario e anche i Carabinieri per le operazioni di competenza.